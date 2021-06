Codevasf realiza peixamento em Sergipe para celebrar Dia do Pescador

Nessa terça-feira (29), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) repovoou o rio São Francisco com cerca de 2,5 mil peixes em Sergipe. O peixamento simbólico, com a inserção de espécies nativas em extinção no leito do Velho Chico, foi realizado no povoado Escurial, no município de Nossa Senhora de Lourdes. A ação celebra o Dia do Pescador, comemorado em 29 de junho.

Na ação de repovoamento, houve a soltura no rio São Francisco de mil juvenis de camarão-pitu, 40 juvenis de pacamã, 500 alevinos de pacamã e mil alevinos de curimatã. O camarão-pitu e o pacamã, especialmente, são espécies consideradas em extinção na bacia hidrográfica. Os peixes foram produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume (CIB), unidade de produção e pesquisa da Codevasf localizada no município de Neópolis.

O peixamento teve a participação do superintendente regional da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves Filho, que destacou a relevância da ação. “Essa é uma iniciativa muito importante, que contribui para a revitalização da bacia e para o sustento da comunidade ribeirinha”, afirmou.

O pescador Givanildo Rodrigues Santos ressaltou que há vários anos não encontra espécies como o pacamã e o camarão-pitu no rio. “Fiquei muito feliz com o que aconteceu aqui hoje. Agora vamos esperar esses peixes crescerem para finalmente a gente poder pescar”, disse o pescador.

A produção de camarão-pitu é realizada no CIB por meio de pesquisas experimentais em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) — Polo Penedo. Na unidade também são realizados experimentos do cultivo consorciado de tilápia e camarão gigante da Malásia, iniciativa que busca incentivar novas alternativas econômicas na região do Baixo São Francisco.

Participaram do peixamento o prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Laerte Andrade, vereadores, pescadores e técnicos da Codevasf.

