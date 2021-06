CORITIBA VENCE CONFIANÇA POR 1 A 0 NA 8ª RODADA DA SÉRIE B NO BATISTÃO

No dia que é comemorado o dia de São Pedro, um dos santos do período junino, a equipe do Confiança recebeu na arena Batistão, em Aracaju, o Coritiba do Paraná. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com a bola rolando, a partida foi muito igual nos dois tempos. O único gol do jogo saiu aos 41 minutos, o atacante Waguininho marcou o gol da vitória para o coxa paranaense. Final: Confiança 0x1 Coritiba.

Com a vitória, o Coritiba segue na vice-liderança com 16. Já o Confiança tem oito pontos e perdeu uma posição caiu para 13º. O time azulino volta a jogar no sábado contra o Vasco, às 16h30, em São Januário. Já o Coritiba joga um dia antes, às 19h, contra o Remo, no Couto Pereira. Ambas as partidas são válidas pela nona rodada da Série B.

Foto: Emanuel Rocha

Fonte FSF