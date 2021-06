Defesa Civil emite alerta chuvas moderadas nas próximas 72h

A Prefeitura de Aracaju está com as suas equipes em atenção para a possibilidade chuvas moderadas, na capital, nas próximas 72h. A partir dos avisos meteorológico, emitidos pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta quarta-feira, 30, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil, emitiu alerta SMS através do serviço 40199, de maneira a informar a população sobre a instabilidade climática.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que há, de maneira sistemática, o trabalho integrado dos diversos órgão da gestão municipal. “Mantemos atenção e monitoramento especialmente às áreas mais vulneráveis aos efeitos das chuvas. Além disso, são executadas ações frequentes para a desobstrução do sistema de drenagem e limpeza de canais, o que auxilia na redução de impactos. Esse trabalho está somado à atenção das equipes, que estão prontas para atuar de maneira coordenada”, indicou.

Diante de situações de possíveis riscos, a população pode acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número emergencial 199, que funciona 24h. “É importante que, especialmente os moradores de áreas de risco, redobrem o estado de observação às possíveis situações de anormalidade. Caso sejam identificados possíveis riscos, é importante acionar o órgão para que seja realizada uma avaliação e a doção das medidas cabíveis “, frisou o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado.

SMS 40199

Com mais de 51 mil cadastrados realizados, o serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.