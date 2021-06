DEPUTADO JOÃO MARCELO RETORNA À ASSEMBLEIA APÓS VENCER A COVID-19

Após vencer à Covid-19, o deputado João Marcelo retomou, nesta quarta-feira, 30, os trabalhos na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese. O parlamentar, inclusive, fez uso da palavra e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos colegas deputados e da população sergipana enquanto esteve internado para tratamento da doença.

“Fiquei muito feliz com toda esta atenção e carinho. Tenham certeza que as orações e toda energia positiva foram importantes e fizeram a diferença na minha recuperação, me deixaram mais forte nos momentos de angústia e dificuldades no enfrentamento à Covid-19. Essa doença não é brincadeira, por isso reforço a importância dos cuidados preventivos. Estou de volta e à disposição do povo sergipano”, destacou o João Marcelo.

O deputado fez um agradecimento especial ao presidente da Alese, Luciano Bispo. “Que todos os dias entrava em contato com minha família para saber o meu estado de saúde e colocando sempre a Casa à disposição. Agradeço ao presidente Luciano pela amizade que nós sempre tivemos e também por, enquanto representante da Alese e com sua grandeza, fazer com que eu me sentisse confortável por saber que aqui tenho bons colegas que torceram por mim”, salientou.

Assessoria de Comunicação