Devinho e organizadores do ‘Arrastapé do 18 do Forte’ entregam alimentos arrecadados a músicos

A organização do tradicional Arrastapé do 18 do Forte fez a entrega das cestas básicas arrecadadas durante o evento virtual nesta quarta-feira, 30 de junho, na Rua São João, no Bairro Santo Antônio, em Aracaju. Participaram da entrega o cantor Devinho Novaes que se apresentou no evento solidário de forma gratuita, do idealizador do projeto, deputado federal Fabio Mitidieri e também do empresário Teo Santana.

Mais de 30 toneladas de alimentos foram arrecadadas e doadas aos músicos através da Associação Sergipana dos Músicos (ASM), Associação Sergipana de BackStage, aos guias de turismo e também a Comunidade do Bairro 18 do Forte.

“É muito gratificante poder ajudar e sempre faço questão de participar de lives solidárias em prol de pessoas que estão precisando. Os músicos e guias de turismo passam por momento difíceis e temos que nos unir para ajudar. O show foi lindo e o resultado superou nossas expectativas com a arrecadação de mais de 3 toneladas de alimentos”, comemora Devinho Novaes.

“Hoje fizemos a entrega das mais de 3 toneladas de alimentos que arrecadamos durante a Live ‘Arrastapé do 18 do Forte’ e agradecemos a todos que colaboraram. Os alimentos foram doados aos músicos e guias de turismo que passam por muita dificuldade. Agradeço ao idealizador do projeto, o deputado federal Fabio Mitidieri, ao cantor DevinhoNovaes que doou sua arte e se apresentou na live solidária de forma gratuita e de todos os artistas que se entregaram também. O dia foi marcado por muita emoção e a palavra que define meu sentimento é ‘gratidão’ a todos os envolvidos”, vibra Teo Santana.

Comemorando 13 anos, o ‘Arrastapé do 18 do Forte’ foi realizado pela segundo ano em formato de Live no dia 19 de junho com grandes atrações e encontros marcantes.

“Hoje foi um dia muito importante e especial para mim. Estive na Rua de São João para fazer a entrega simbólica de 500 cestas básicas arrecadadas na última edição da live solidária do 18 do Forte. Ao todo, foram 3.225 conseguidas no evento, que serão destinadas a pessoas do setor de eventos e entretenimento, um dos primeiros prejudicados nessa pandemia”, orgulha-se o deputado Fabio Mitidieri.

A Live do maior São João de Bairros de Sergipe contou com o show inédito do ‘Encontro do Arrocha’ de Devinho Novaes e Luanzinho Moraes com a participação especial da dupla Xande e Nanda. A festa contou ainda com o novo show de Buscapé e Banda Arreio de Ouro que fez o ‘Encontro da Vaquejada’ com as participações especiais de Gleydson.Gavião e a revelação Isabela Serpa.

