Dia de São Pedro foi dedicado à vacinação de gestantes, puérperas e segunda dose

Os vacinados nesta terça-feira, 29, têm muitos motivos para comemorar no dia dedicado a São Pedro. Foram 150 gestantes e puérperas que receberam a primeira dose e 639 aracajuanos vacinados com a segunda dose, completando o ciclo de imunização contra a covid-19.

Gicileide Melo, 36 anos, está grávida e foi ao auditório da Escola Presidente Vargas receber a primeira dose da vacina. “Estou muito feliz , agora estou na expectativa para tomar a segunda dose e espero que de agora em diante seja tudo melhor. A vacina é essencial, não deixem de se vacinar”, incentiva.

Também gestante, Letícia Reis, 22 anos, recebeu a primeira dose nesta terça-feira, e conta que a sensação é de mais alívio. “A vacina para as gestantes é muito importante, pois está protegendo duas vidas”, ressalta. Para as gestantes e puérperas que ainda não vieram se vacinar, Letícia dá um recado: “corram para se vacinar logo, porque é a melhor coisa que estará fazendo, pela sua vida e pela vida do seu bebê”, reforça.

Enquanto aguarda a chegada de novos lotes para avançar na imunização por faixa etária, a Prefeitura de Aracaju continua garantindo a vacinação dos aracajuanos com a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, antecipando a aplicação para pessoas com a vacina agendada até o dia 3 de julho.

O aposentado João José dos Santos, 68 anos, recebeu a segunda dose no drive-thru no Parque da Sementeira. Ele conta que a sensação é de dever cumprido. “Todo mundo deve tomar sua vacina, e não importa de que dose seja, toda vacina é bem-vinda, para que essa pandemia vá embora o mais cedo possível”, comenta bastante emocionado.

“Estou me sentindo plenamente feliz”, expressa Maria Eulina, 68 anos, que também tomou a segunda dose no drive. Ela considera que a pandemia serviu para mostrar ao mundo que precisamos nos unir. “A saúde é o marco principal da vida. Então só tenho a agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas em prol desse trabalho tão maravilhoso para que a gente continue vivendo”, destaca.

Continuidade da vacinação

Nesta quarta-feira, 30, terá continuidade a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, que está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Manoel de Souza (Sol Nascente), Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas) e Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e no drive-tru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para receber a vacina é necessário levar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Aracaju e o cartão de vacina.

As gestantes e puérperas acima de 18 anos estão sendo vacinadas no ponto exclusivo no Auditório da Escola Presidente Vargas, das 8h às 16h. Além dos documentos exigidos, é necessário levar comprovantes que atestem a gravidez ou puerpério, como exame de sangue, ultrassom ou Caderneta da Gestante.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a vacinação por faixa etária será retomada prontamente quando mais vacinas chegarem, avançando no compromisso de imunizar a população com rigor e celeridade. Até o momento, mais de 265 mil aracajuanos foram imunizados, contabilizando cerca de 40% da população vacinada.

Foto André Moreira