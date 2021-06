Diná Almeida pede liberação de empréstimos para microempresários

A deputada Diná Almeida (PODE0, teve a Indcação nº 268/2021, aprovada na sessão mista desta quarta-feira, 30, solicitando ao Governo do Estado que atenda através do Banco do Estado (Banese), aos pedidos formulados por microempreendedores individuais e pequenas empresas, quanto à liberação de empréstimo junto às linhas de crédito da instituição financeira.

De acordo com a parlamentar, o objetivo é aquecer a ecoomia e amenizar os impactos causados pela calamidade pública na saúde em virtude da pandemia da covid-19.

“As medidas de distanciamento social e isolamento social exigem restrição no horário de funcionamento, criando dificuldades em manter os pequenos negócios nos setores do comércio, indústria e serviços. Com isso, há a necessidade de adotar ações para dar celeridade às respostas dos pedidos de empréstimos através de linhas de crédito do Banese, formulados por microempreendedores individuais e pequenas empresas, para que possam enfrentar os efeitos da crise econÇomica provocada pela pandemia”, justifica Diná Almeida no documento.

Foto: Divulgação Assessoria

Por Aldaci de Souza