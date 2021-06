Energisa inaugura o Digital Labs – 1º centro de inteligência artificial do setor elétrico

Conectado à Energisa Sergipe, o laboratório vai impulsionar a transformação digital e contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico no estado

Com o intuito de estabelecer um novo patamar de desenvolvimento de novos projetos, o Grupo Energisa criou um espaço dedicado à inovação, criatividade, à troca de experiências entre seus colaboradores e também com parceiros e clientes. A empresa inaugura nesta terça-feira, 29, o Energisa Digital Labs. Localizado na sede da companhia no Rio de Janeiro, o laboratório está conectado à Energisa Sergipe, o laboratório é um centro de excelência em advanced analytics e inteligência artificial – que tem o objetivo de construir tanto produtos e serviços voltados para os clientes quanto soluções que desenvolvam o setor elétrico brasileiro.

De 2020 até o fim deste ano, a previsão de investimentos da companhia em inovação é de cerca de R$ 350 milhões. “O objetivo do Energisa Digital Labs é ser um vetor fundamental de aceleração da transformação digital para toda a empresa. A conexão aqui em Sergipe será muito importante para impulsionar a cultura de dados e a maneira ágil de se trabalhar em todos os estados onde estamos presente”, afirma Roberto Currais, diretor-presidente da Energisa Sergipe.

O Energisa Digital Labs também tem a missão de desenvolver habilidades de ciência e engenharia de dados nas várias unidades de negócios do grupo, disseminando e descentralizando o conhecimento, e fortalecendo a cultura de inovação na companhia. Para tanto, foi montada uma equipe multidisciplinar, com perfis profissionais complementares como estatísticos, matemáticos, físicos, engenheiros, cientistas de dados, designers, arquitetos e desenvolvedores.

O diretor de Estratégia, Inovação e Novos Negócios do Grupo Energisa , Lucas Pinz, conta que o projeto está aberto a parcerias. “Um dos nossos objetivos é estreitar conexões com principais players do mercado, incluindo startups e instituições científicas, sempre com a meta de gerar valor através da inovação, tanto para a Energisa, como para o setor elétrico brasileiro. Através do EDL, estamos desenvolvendo novos produtos que estão na vanguarda das tendencias tecnológicas”, afirma. “Na prática vamos desenvolver iniciativas que, por exemplo, melhorem a eficiência operacional, permitam uma melhor experiência para os nossos clientes, gerem novos produtos e serviços que serão oferecidos ao mercado nacional e internacional. Seremos cada vez mais uma plataforma de soluções energéticas, promovendo a digitalização, descentralização, descarbonização e a diversificação, habilitada pelo uso intensivo de inteligência computacional”, conclui Lucas Pinz.

Inovação

O Energisa Digital Labs chega para ampliar a atuação da empresa no campo da inovação. O Grupo possui um dos maiores programas de incentivo à inovação do setor elétrico brasileiro: o E-nova. Por meio de um ambiente interativo virtual, colaboradores podem sugerir ideias e investir uma moeda virtual em projetos promissores. Anualmente, cerca de mil ideias são inseridas anualmente na plataforma e muitas são efetivamente aplicadas. No E-nova, os projetos aprovados passam por diversas áreas: operação e manutenção; segurança; medição, faturamento e proteção à receita; eficiência organizacional; foco no cliente; e meio ambiente.

E essa cultura de inovação e visão de um novo futuro para o setor elétrico permeia toda a companhia. Os investimentos são distribuídos em iniciativas de melhoria contínua, experimentações, pré-projetos, projetos especiais e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Neste período, 150 colaboradores foram reconhecidos e recompensados nos programas e, atualmente, há 15 padrinhos e 170 multiplicadores da inovação, espalhados por todo o país. Esses resultados colocaram o Grupo Energisa entre as 100 empresas mais engajadas em inovação aberta no Brasil, de acordo com ranking divulgado pela plataforma 100 Open Startups no ano passado.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas