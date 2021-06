Estado de Sergipe atinge a marca de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 nesta terça-feira

Sergipe chegou a marca de 1 milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19 nesta terça, 29. Os números mostram o avanço da vacinação em todo o estado com a chegada regular de doses do Ministério da Saúde. Foram aplicadas em primeira dose 766.016, em segunda dose 236.511 e dose única (vacina da Janssen) 9.222. Isso representa 1.011,749 de doses aplicadas em todo o território sergipano. Quanto à cobertura vacinal, 33,03% da população sergipana já tomou a primeira dose e 10,20% a segunda dose.

Com relação à distribuição de doses para os municípios os números são ainda maiores. Foram enviadas 791.752 para a primeira dose, 270.843 para a segunda dose e 16.300 para dose única. O total de vacinas distribuídas pela Secretaria de Estado da Saúde alcança a marca de 1.078,895 de doses.

Segundo a secretária da saúde, Mércia Feitosa, a logística de distribuição e a pactuação de celeridade da vacinação com os municípios são fundamentais no avanço da imunização. “Pactuamos que os municípios têm uma semana para aplicar as doses de cada lote recebido e nossa logística garante velocidade na distribuição dos imunizantes para as regionais de saúde. Todos estão empenhados e seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI)”, destacou.

Todos os dados sobre a vacinação em Sergipe podem ser acessados no site: https://todoscontraocorona.net.br/inicial-vacinas/. No portal é possível conferir os boletins diários, dados por município, doses recebidas, distribuídas e aplicadas em Sergipe, além de informações mais detalhadas sobre as regionais de saúde.