Evento realizado pela Uninassau incentiva e ressalta importância da leitura

O projeto desenvolvido pela UNINASSAU e grupo HAUSSAS também exaltou a cultura negra no Brasil

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realizou no último sábado, 26, o evento “A importância da Leitura”, em parceria com o Movimento Afro Cultural, HAUSSAS. O objetivo do projeto de responsabilidade social do curso de Pedagogia da instituição de ensino superior, é reforçar a importância da leitura para aquisição de conhecimento, além de ressaltar que todo tipo de leitura é benéfico para o desenvolvimento humano.

A coordenadora do curso de Pedagogia na UNINASSAU Aracaju, Eliane Andrade, explicou que o evento faz parte de um projeto maior do Centro Universitário intitulado Pedagogia em Ação, que coloca o pedagogo como agente de transformação social. “Neste projeto serão realizadas várias ações, em parcerias com grupos de representação social no Estado de Sergipe. Nessa realização, buscamos a parceria do HAUSSAS, que luta contra o preconceito racial e combate o racismo no Brasil”, disse Eliane.

O grupo está que fica sediado na Maloca, comunidade quilombola situada no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, desenvolve atividades culturais, principalmente com a música negra, e um trabalho voltado para crianças, jovens e adultos. “Isso nos chamou atenção, porque pudemos unir a atividade pedagógica com o trabalho desenvolvido pelo HAUSSAUS, gerando benefícios para a sociedade como um todo”, explicou a professora.

Eliane observa que o próximo passo após a realização do evento “A importância da leitura” será a campanha de arrecadação de livros que integra o “Projeto “Feira do livro Pai Tomás”, no qual a UNINASSAU Aracaju já está empenhada. “O grupo HAUSSAS possui um local fixo para a exposição dos livros e como inovação pretende lançar a feira do livro itinerante, também em parceria com a UNINASSAU Aracaju, para a arrecadação de livros”, ressaltou a professora.

Vestibular Solidário

Após o evento, a UNINASSAU realizou na comunidade o Vestibular Solidário, que é voltado para pessoas que já concluíram o Ensino Médio, mas não tiveram oportunidade de cursar o nível superior.

Por Suzy Guimarães