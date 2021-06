GEORGEO PASSOS PROPÕE UM DEBATE PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para informar que dará entrada na próxima semana de um Requerimento para convidar especialistas das áreas da Educação e Saúde, além de pais de alunos e de unidades de ensino público e privado para debater o retorno das aulas presencias no Estado, em virtude da redução nos números de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s).

Na oportunidade, Georgeo Passos apresentou dados do Boletim Covid-19 do último dia 29, mostrando que os números de internação pela doença têm reduzido, graças ao avanço da vacinação, com isso é importante retomar a discussão para o retorno das aulas presenciais.

“O ideal é que a cada dia esses índices caiam ainda mais. Na rede privada a taxa de ocupação em UTI’s está em 64,5% dos leitos e na rede pública 83,6%. Lógico que não podemos deixar de nos cuidar, manter o distanciamento, usar máscaras, mas precisamos avançar nesse diálogo e que a Alese possa liderar esse movimento. Também, quero aqui solicitar que as pessoas sigam o cronograma da vacinação e tomem a segunda dose, pois é muito importante. Com esses números a cada dia caindo a gente vai poder ter uma segurança maior para o retorno das atividades que não estão liberadas”, ressaltou.

O parlamentar afirmou que teve acesso ao protocolo criado pelas escolas privadas com especialistas mostrando que é possível fazer esse controle. “Esse ano deve ser mantido o sistema híbrido para não ter 100% os alunos no mesmo dia e horário nas escolas. E passando, lógico, a responsabilidade dessa decisão de os jovens irem ou não para as escolas ao pais”, colocou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira