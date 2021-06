GOVERNO MANTÉM GARANTIAS PARA COMPETITIVIDADE DO SETOR ATACADISTA EM SERGIPE

Portaria 175/2021 prorroga regime especial de tributação para contribuintes que desenvolvam a atividade de comércio atacadista. Setor emprega aproximadamente 11 mil pessoas diretamente em Sergipe

Em mais uma medida de estímulo à economia, contida no Programa Avança Sergipe, o Governo do Estado estabeleceu a prorrogação para 31 de dezembro de 2021 do regime especial de tributação para as empresas do setor atacadista. A Portaria 175/2021 foi publicada do DOE desta quarta-feira, dia 30, e garante amplas condições de competitividade das empresas locais frente à concorrência com empresas de outros estados.

Com a iniciativa, o Governo de Sergipe promove o fortalecimento do comércio interno, incentivando o desenvolvimento da economia sergipana neste momento de pandemia, tornando-se um estímulo à circulação de produtos. Para o setor atacadista, a medida proporciona um dinamismo às empresas no aspecto da competitividade e estimula a cadeia interna de abastecimento, gerando benefícios também para o segmento de varejo.

Breno Pinheiro França, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Produtos Industrializados do Estado de Sergipe (Sincadise), setor que emprega aproximadamente 11 mil pessoas diretamente e movimenta cerca de 5% do PIB do estado, considerou que “a iniciativa do Governo é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, porque promove ainda mais a consolidação do setor atacadista e, por conseguinte, os pequenos e médios negócios em todo o estado de Sergipe. Para medir a importância do setor, mais da metade do volume de produtos básicos comercializados passa pelo atacadista distribuidor. É um segmento estratégico para o desenvolvimento do estado”.

De acordo com a superintendente de Gestão Tributária da Sefaz/SE, Silvana Maria Lisboa Lima, a prorrogação do regime especial de tributação é mais uma demonstração de sensibilidade do Governo na adoção de medidas para enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia. “O objetivo é fortalecer as empresas do setor atacadista e distribuidores, provocando reflexos no comércio varejista. O fortalecimento desse ciclo auxilia na manutenção dos empregos e ajuda a atravessar esse momento difícil”, reforçou.

