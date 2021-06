IRAN BARBOSA ACHA LUTA DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM MUITO JUSTA

Por Habacuque Villacorte

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) participou da Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa, dessa quarta-feira (30), para destacar os atos realizados em todo o País em defesa da luta pelo piso salarial e a jornada de luta dos profissionais de Enfermagem.

O petista acha a luta mais do que justa e pontuou que “é vergonhosa a retribuição salarial do nosso País com esta categoria da Saúde, em especial para uma população que mais tem precisado do atendimento médico-hospitalar. Uma categoria tão importante e que, infelizmente, não vem tendo a valorização devida”.

Iran destacou os atos realizados em Aracaju como a campanha de doação de sangue feita no Hemose, o adesivaço e o abraço simbólico dos profissionais no Hospital João Alves Filho. “Somo-me à luta pela valorização desses técnicos e faço um apelo pelo apoio da nossa bancada federal pela aprovação do piso salarial”, defendeu, registrando um ato que também acontecia em frente ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória.

Iran ainda destacou o ato que será realizado na Praça Fausto Cardoso, quando serão acesas 500 velas numa simbologia às 500 mil mortes registradas em todo o País, vítimas da covid-19. “É um ato em memória dos mortos com a interação e organização de várias entidades religiosas, chamando a atenção para tantas mortes. É um ato de lamento e de protesto, exigindo vacina para todos, garantia de auxílio emergencial de R$ 600, além de democracia e ações de combate à fome”.