KITTY LIMA ANUNCIA INVESTIMENTO VIA EMENDAS DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) visitou o município de Nossa Senhora das Dores para dar início ao Projeto Synapse, uma iniciativa que visa a capacitação dos professores da rede municipal de educação e a modernização tecnológica do sistema educacional por meio das emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira (Cidadania).

Ao lado do vereador Lucas Lima (Cidadania), Kitty Lima esteve reunida com representantes da Secretaria Municipal de Educação e com professores da rede de ensino para dar o primeiro passo ao projeto que tem como objetivo auxiliar a Prefeitura de Nossa Senhora das Dores na melhoria da administração por meio da implementação de um software para a gestão educacional, e também por meio da implantação do sistema de alfabetização chamado Synapse.

O sistema é desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia, Pesquisa e Inovação (ITPI) e auxiliará na capacitação dos professores e no aperfeiçoamento do universo escolar com foco no desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem dos alunos das escolas públicas do município.

A escolha por Dores para ser inserida ao projeto é fruto do pleito feito pela deputada junto a Alessandro Vieira que indicou o município para ser um dos beneficiados pelas emendas parlamentares do senador.

A deputada explica que as emendas são repassadas ao IPTI para que o instituto aplique os recursos em diversos municípios do estado. Entre os anos de 2020 e 2021, Alessandro Vieira destinou mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para municípios do interior de Sergipe.

“Esse projeto visa principalmente melhorar a qualidade da alfabetização de crianças e jovens da rede municipal de ensino, além de otimizar a administração de toda a rede educacional. Será um investimento muito importante para a educação de Nossa Senhora das Dores que tem se mostrado interessada no aperfeiçoamento dos professores que tanto se dedicam na formação das nossas futuras gerações. É indiscutível a necessidade desse investimento para o fortalecimento da rede de educação, tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade justa e preparada para fazer a diferença”, explica Kitty.

Ainda de acordo com a deputada, parte dos recursos que atenderá à Secretaria Municipal de Educação será utilizada para a compra de tablets que serão distribuídos aos alunos em sala de aula, promovendo um aprendizado moderno, mais atrativo e interativo.

“Precisamos acompanhar a modernização da educação oriunda das novas tecnologias, e utilizar essas ferramentas para atrair as crianças e adolescentes cada vez mais para o universo escolar. O aprendizado é a porta para o conhecimento, para uma vida libertadora e promissora”, afirma.

