LUCIANO BISPO DIALOGA COM PRESIDENTE DA COHIDRO SOBRE PERFURAÇÃO DE POÇOS

Discutir ações derivadas de Emendas Parlamentares Impositivas destinadas ao Governo do Estado através da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) para povoados de municípios sergipanos. Esse foi o motivo da reunião do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe(Alese), Luciano Bispo, com o presidente da Cohidro, Paulo Machado Sobral. O diálogo entre os presidentes ocorreu na manhã desta quarta-feira (30) no gabinete da Alese.

Segundo o presidente Luciano Bispo, a gestão exercida pelo atual presidente da Cohidro tem dado nova cara ao órgão estadual. “Paulo é um funcionário de carreira e tem feito um grande trabalho frente a Cohidro. O órgão recebeu emendas parlamentares individuais para serem aplicadas nos povoados dos município com perfuração de poços e conversamos sobre as ações”, salientou.

“A Cohidro recebeu emendas parlamentares no valor de R​$ 1.180.000,00 para aplicar no sistema simplificado de abastecimento da água. Esse processo está em fase final de licitação com perspectiva de ser executado entre o final do mês de julho ao início do mês de agosto. Serão poços variados, distribuídos em diversos municípios. A ação atenderá a uma demanda reprimida das comunidades, com abastecimento de água para consumo humano, irrigação e dessedentação animal”, contou Sobral.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo