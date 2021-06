Maraisa desmente rumores sobre cirurgia bariátrica: “É mentira”. A cantora vem impressionando o público com seu shape saradíssimo, que garante manter atualmente com dieta, exercícios

Já há algum tempo o shape saradíssimo de Maraisa vem chamando atenção nas redes sociais. Vaidosa e focada em seguir um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, uma rotina constante de exercícios e de acompanhamento médico, a sertaneja mudou completamente o visual nos últimos anos e tem feito questão de ostentar com orgulho o tanquinho conquistado.

O assunto sempre dá o que falar e, ao abrir uma caixinha de perguntas em seus Stories na terça-feira (29.06), ela chegou a ser questionada por um fã se havia feito cirurgia bariátrica para emagrecer. A cantora fez questão de responder e encerrar as especulações em torno do assunto: “É mentira!“. Uma outra pessoa quis saber também se era verdade que ela “ama cuidar do seu corpo sarado”, e dessa vez Maraisa afirmou ser correta a informação. Ainda sobre sua aparência física, a famosa negou pesar menos do que 50 quilos: “Mentira!”

Em 2019, quando sua “barriga chapada” começou a virar assunto, a cantora chegou a afirmar ter feito alguns importantes procedimentos estéticos: “Já venho fazendo mudanças no meu corpo há algum tempo […] Eu fiz lipo, coloquei peito… Fiz duas lipos. […] Só que hoje venho mantendo com uma programação com outros profissionais. Tem que ter uma dedicação depois que você faz esse tipo de procedimento, porque se não você perde a lipo. Não tem milagre também, não“.

Neste ano, também numa caixinha de perguntas no Instagram, Maraisa voltou a listar as cirurgias plásticas que já fez ao longo da vida: “Coloquei silicone, fiz lipoescultura há 3 anos e fiz o nariz [rinoplastia] no ano retrasado, e amo de paixão!”