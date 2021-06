Movimento Polícia Unida participa de luta pelo adicional de periculosidade

Profissionais estarão reunidos a partir das 13h no estacionamento do teatro Tobias Barreto, na capital sergipana. Presidente da Cobrapol e o deputado estadual da Bahia Soldado Prisco estarão presentes na mobilização.

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) participará nesta quinta-feira, 1º, a partir das 13h, da Assembleia-Geral Unificada do Movimento Polícia Unida para intensificação da luta pelo adicional de periculosidade. O ponto de encontro é o estacionamento do teatro Tobias Barreto.

O Sinpol/SE convoca todos os policiais civis para participarem da assembleia e somar ainda mais forças sobre os próximos passos do Movimento em prol da conquista de um direito justo e constitucional, que é o adicional de periculosidade.

Na pauta da assembleia está: informações sobre a reunião do Movimento com o governador Belivaldo Chagas; decretação de estado permanente de alerta; agendamento de homenagem aos colegas mortos e feridos em razão da Covid-19 e da condição de policial ou bombeiro; e próximos atos.

O presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), André Gutierrez, e o deputado estadual da Bahia Soldado Prisco também estarão presentes na assembleia.

Durante o encontro, também acontecerá uma ação de solidariedade, onde o Movimento Polícia Unida estará recebendo alimentos não-perecíveis para doação aos profissionais da área de shows e eventos, que estão entre os mais prejudicados em razão das restrições impostas pela pandemia.

Adicional de periculosidade

O benefício é um direito de todo profissional que trabalha em situação que coloque sua vida em risco, não sendo entendido como bonificação, mas sim um adicional permitido pelas constituições Federal e Estadual. A atividade policial é totalmente exposta aos riscos de vida.

Movimento Polícia Unida

O Movimento Polícia Unida é formado por nove entidades sindicais e representativas: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE); Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE); Associação Militar Única; Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Sergipe (Aspra); Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise); Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep); Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese); Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Asmirp/SE); e Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (ACS-SE).

Fonte e foto assessoria