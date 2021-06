‘Nos Tempos do Imperador’ estreia dia 9 de agosto e autores prometem surpresas. Obra de Alessandro Marson e Thereza Falcão trará personagens de ‘Novo Mundo’ com algumas participações especiais

Nos Tempos do Imperador, primeira novela totalmente inédita desde o início da pandemia, já tem data de estreia: 9 de agosto, no horário das 6 ! A trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão teve as gravações interrompidas em março de 2020, e as filmagens retornaram apenas em novembro. A obra, que será a continuação de Novo Mundo, começa em 1856, pouco mais de 30 anos após a independência do Brasil. Os autores, que estavam escrevendo a novela desde 2018, comemoraram a tão aguardada confirmação da estreia: