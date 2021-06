PMA alerta para a importância de completar o esquema vacinal contra covid-19

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alerta que tão importante quanto a primeira, é tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Não somente para o controle da transmissão da doença, mas para evitar complicações causadas pelo vírus em comparação com as pessoas que não receberam as duas doses.

A imunização, em Aracaju, segue em ritmo acelerado. Até esta terça-feira (29), mais de 265 mil pessoas já foram vacinadas na capital sergipana. Com a segunda dose, foram imunizadas cerca de 76 mil pessoas, o que representa quase 12% de toda a população.

Apesar desse avanço, a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Taise Cavalcante, faz um alerta às pessoas que ainda não tomaram a segunda dose.

“Reforçamos a importância de a população procurar as Unidades Básicas de Saúde [UBSs] e demais pontos de vacinação da capital para tomar a segunda dose da vacina, pois a imunidade contra o coronavírus só fica completa após a aplicação da segunda dose. Todo teste formulado para qualquer tipo de vacina só é concluído, obviamente, quando obedece todas as fases”, explica.

Cobertura Vacinal e antecipação

Os estudos do Ministério da Saúde consideram uma cobertura vacinal satisfatória quando a maior parte da população, no mínimo de 70%, é vacinada com as duas doses. “Com o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento e garantir a eficácia do imunizante completando o esquema vacinal da população, as pessoas que estão com a segunda dose da vacina AstraZeneca agendada até o dia 3 de julho, poderão receber a sua dose antecipadamente. Não será necessário apresentar código de cadastramento em nenhum dos pontos. Basta apresentar apenas documento de identificação com foto e CPF e o cartão de vacinação onde a primeira dose foi registrada”, enfatiza.

