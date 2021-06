PMA MANTÉM 1ª DOSE VACINA CONTRA COVID PRA GESTANTES E PUÉRPERAS NESTA QUARTA

A prefeitura de Aracaju dará continuidade nesta quarta-feira (30) a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, que está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Manoel de Souza (Sol Nascente), Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas) e Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e no drive-tru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para receber a vacina é necessário levar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Aracaju e o cartão de vacina.

As gestantes e puérperas acima de 18 anos estão sendo vacinadas no ponto exclusivo no Auditório da Escola Presidente Vargas, das 8h às 16h. Além dos documentos exigidos, é necessário levar comprovantes que atestem a gravidez ou puerpério, como exame de sangue, ultrassom ou Caderneta da Gestante.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a vacinação por faixa etária será retomada prontamente quando mais vacinas chegarem, avançando no compromisso de imunizar a população com rigor e celeridade. Até o momento, mais de 265 mil aracajuanos foram imunizados, contabilizando cerca de 40% da população vacinada.