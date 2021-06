POLÍCIA CIVIL NEGA HAVER INVESTIGAÇÃO SOBRE O CANTOR DEVINHO NOVAE

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou nesta quarta-feira (30), que não foi aberta nenhuma investigação contra o cantor Devinho Novaes, por conta de imagens flagradas em que ele aparece acompanhado do traficante Samuel Jacomé de Oliveira.

De acordo com a informação da Polícia, o inquérito policial instaurado diz respeito à troca de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, para saber qual a situação do foragido Samuel em Aracaju.

Samuel de Oliveira foi detido na praia de Aruana, na Zona de Expansão de Aracaju, na última sexta-feira (25). Segundo a SSP, a Polícia Civil de Sergipe está aprofundando as investigações para saber se o suspeito estava cometendo crimes no Estado ou se estava apenas escondido na capital sergipana.

Em nota, a assessoria de comunicação de Devinho Novaes informou que o cantor não conhece o suspeito. “Devinho é uma pessoa pública e não se recusa a tirar fotos com as pessoas que se aproximam dele. Além disso, o cantor não é investigado pela SSP, tampouco possui alguma relação com esse suspeito”.