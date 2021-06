POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR LATROCÍNIO OCORRIDO NA BARRA DOS COQUEIROS

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram investigação com apoio integral do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), que apontou uma dupla de Rosário do Catete como responsável pelo homicídio de José Antônio dos Santos, 48 anos, na noite de 20 de janeiro deste ano. Um dos acusados do homicídio, um homem de 25 anos, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, 30, em Rosário do Catete.

De acordo com o que foi levantado, a vítima transitava na garupa da motocicleta conduzida por um amigo no trajeto entre Japaratuba e Aracaju, a caminho de seu local de trabalho. Na altura da Barra dos Coqueiros, dois homens interceptaram os amigos na pista e anunciaram o roubo, efetuando disparos, sem que as vítimas esboçassem reação. Eles subtraíram a moto e se evadiram, enquanto a vítima José Antônio não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Após diversas diligências, hoje foi preso preventivamente o homem de 25 anos, com histórico de roubos anteriores, e foi também identificado como seu parceiro Nailton José da Silva, “Dodô”, de 21 anos, que está foragido. A Polícia Civil pede informações sobre seu paradeiro através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP