Prefeitura retoma vacinação em Aracaju nesta quinta e imunizará pessoas de 37 e 38 anos

A Prefeitura de Aracaju avançará na imunização dos aracajuanos contra a covid-19. A partir desta quinta-feira, 1º de julho, receberão a primeira dose da vacina todos os cidadãos de 37 e 38 anos, de forma escalonada. Nesta etapa, além do drive-thru do Parque da Sementeira e dos pontos fixos, a população contará com a unidade itinerante instalada no 28º Batalhão de Caçadores, zona Norte da capital. Para ter acesso ao imunizante no novo drive, é necessário estar cadastrado no site “VacinAju” e já ter recebido o código autorizativo. Além dos aracajuanos destas faixas etárias, a gestão municipal dará continuidade à vacinação das grávidas e puérperas, sem comorbidades, acima de 18 anos. Atualmente, Aracaju possui 265 mil pessoas imunizadas com a primeira dose, o que equivale a 40% da população.

“Tenho dito sempre que em Aracaju funciona da seguinte forma: chegou a vacina, a gente imediatamente aplica no braço da nossa população. Acabamos de receber um novo lote e já estamos divulgando o novo calendário de vacinação. Vamos vacinar, nos próximos dias, todas as pessoas de 37 e 38 anos, de forma escalonada. Então, fiquem ligados, porque nesta fase, só vacinaremos na data as pessoas daquela faixa etária. A grande novidade é que, além do drive-thru da Sementeira, teremos o novo drive do 28⁰ BC para acelerar ainda mais a vacinação na nossa capital. As grávidas e puérperas terão um local exclusivo para receber a imunização, que é o auditório da Escola Presidente Vargas”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira ao anunciar o novo calendário, nesta quarta-feira, 30.

Para evitar aglomerações, nesta nova fase só terá acesso ao imunizante, o cidadão que estiver enquadrado naquela data. Sendo assim, pelo novo calendário vacinal do município, nesta quinta-feira, 1º, serão vacinados somente os aracajuanos de 38 anos, nascidos entre os meses de julho e dezembro de 1982. Na sexta-feira, dia 2, será a vez da população da mesma faixa etária, que nasceu entre janeiro e junho de 1983. Já no sábado, 3, recebem a primeira dose os cidadãos de 37 anos. No domingo, para encerrar, serão imunizados os aracajuanos a partir dos 37 anos que ainda não foram vacinados.

Assim como na etapa anterior, a vacinação da 1ª dose se concentrará em sete pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves). A vacina também estará disponível no drive-thru do Parque da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores, ambos com apresentação do código autorizativo, emitido após cadastramento no portal da vacina, no site da Prefeitura.

Já as grávidas e puérperas acima de 18 anos, sem comorbidades, poderão se dirigir ao auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, apresentando um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).



Segunda dose -Além disso, a Prefeitura dará continuidade à aplicação da 2ª dose nos aracajuanos que completaram o intervalo de 90 dias da 1ª dose. Para estes cidadãos, o reforço será disponibilizado no drive-thru da Sementeira e em seis Unidades Básicas de Saúde. São elas: UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); e UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo).

Sobre a 2ª dose da vacina, o prefeito fez um apelo à população que precisa tomar o reforço, ao anunciar o novo calendário municipal nesta quarta. “Quero reforçar a importância de tomar a segunda dose, para completar o ciclo vacinal. Esta é a única forma de se proteger contra o vírus. Por isso, peço a todas as 10 mil pessoas que devem tomar o reforço da Astrazeneca nos próximos dias que não deixem de procurar as unidades disponíveis para a imunização definitiva. Vamos juntos vencer o coronavírus”, reiterou Edvaldo.