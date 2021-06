Presidente da Alese recebe 2ª dose da vacina contra a covid-19

Ao receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta quarta-feira, 30 em Itabaiana, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), disse ter sentido uma mistura de felicidade e tristeza. Ele fez um apelo para que os sergipanos não deixem de se vacinar.

“No final da manhã de hoje, tomei a segunda dose da vacina contra a covid-19. Fiquei feliz por receber a segunda dose e ao mesmo tempo, triste pelos mais de 500 mil brasileiros que não tiveram a mesma oportunidade e perderam suas vidas neste período de pandemia”, enfatiza.

Luciano Bispo destacou a importância das vacinas para reduzr cada vez mais a circulação do novo coronavírus e o número de pessoas contaminadas. “A mensagem que deixo aos sergipanos é que tomem as duas doses da vacina, pois através dela, vamos vencer esse vírus devastador. Graças a Deus a fila de espera por leitos de UTI Covid, zerou no estado e isso é também fruto da vacinação”, afirma acrescentando que mesmo após imunizadas, as pessoas devem manter os cuidados a exemplo do uso de máscaras, álcool em gel e evitar aglomerações.

Foto: Instagram do parlamentar

Por Aldaci de Souza