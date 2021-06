Projeto que institui o Dia Municipal de Combate ao Câncer segue para sanção do Prefeito

Foi aprovado, nesta quarta-feira, 30, em redação final e segue para sanção do Executivo o Projeto de Lei da vereadora Sheyla Galba (Cidadania), que institui, em Aracaju, o Dia Municipal de Combate ao Câncer, que deverá ser celebrado anualmente em 30 de janeiro. O objetivo é ampliar o alerta à sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

A parlamentar comemorou a aprovação unânime do projeto na Casa Legislativa. “Agradeço aos colegas vereadores por reconhecerem a importância do nosso PL e votarem favoravelmente. Fica agora a expectativa para que seja sancionado pelo prefeito de Aracaju e possamos celebrar esta data com ações educativas e preventivas no município relacionadas ao câncer”, ressaltou Sheyla Galba.

A vereadora afirmou ainda que seguirá defendendo de maneira firme a bandeira da oncologia, especialmente a necessidade do Município de Aracaju também assumir a responsabilidade com os pacientes com câncer. “O Instituto Nacional de Câncer – Inca estima quase seis mil novos casos para cada ano do triênio 2020-2022 em Sergipe, sendo que, deste total, três mil estão previstos para a capital. Um cenário que demonstra a importância do Município ter uma atenção cada vez maior com a oncologia”, enfatizou.

Data Escolhida

Segundo a vereadora Sheyla Galba, o dia 30 de janeiro foi escolhido para ser alusivo ao Dia Municipal de Combate ao Câncer por um significado especial para todas que fazem parte da Associação Mulheres de Peito, instituição que desenvolve um trabalho de assistência e apoio a pacientes na luta contra o câncer. “Foi nesta data que, em 2016, a nossa amiga Iva Leite, com apenas 22 anos, perdeu a batalha contra o câncer, tornando-se a primeira mulher de peito a morrer durante a militância da associação”, detalhou.

