Ricardo Roriz anuncia construção de nova creche e reforma do Mirante Eronildes

O prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz (PSD), assinou duas ordens de serviço que contemplam o Turismo e a Educação do município. Foram dadas as autorizações para a reforma e ampliação do Mirante Eronildes Gomes do Sacramento e para a construção da uma nova creche no município.

De acordo com o prefeito, ambas as obras revelam a importância que o Turismo e a Educação possuem para a visão de gestão apresentada pelo município de Santana do São Francisco.

Ao tratar da praça onde fica localizado o mirante, Ricardo Roriz relembrou o período em que foi prefeito e construiu o espaço que hoje se encontra deteriorado. “Nós construímos [O Mirante] e a gestão anterior não deu manutenção durante os últimos oito e nove anos, deixando esse espaço “se acabar”. Mas nós vamos fazer de novo e faremos mais bonito que antes, com recursos próprios, com dinheiro que já está na conta” informou.

Ricardo também reportou a necessidade de construção de uma nova creche em Santana. “A antiga creche não tinha condições alguma de receber crianças e nós fomos lá e reformamos. Agora estamos fazendo outra [creche], mais moderna, mais ampla e que pode ser utilizada de forma conjunta entre pré-escola e creche. Ali também quero fazer um Complexo Educacional, coisa que, hoje, nenhum município em Sergipe tem, mas nós faremos”, salientou o prefeito.

A secretária municipal da Educação, Svetlana Ribeiro, destacou que, com a efetivação da nova creche, a gestão de Santana do São Francisco volta a demonstrar o compromisso e a prioridade na educação. “Com isso, Ricardo prova que a educação, de fato, é prioridade na sua gestão, e que o investimento nela é o melhor caminho. Além disso, ele traz para a gente a preocupação com a primeira infância, pois sabemos que são grandes os obstáculos que a criança terá ao longo do desenvolvimento, mas tendo uma primeira infância edificada, com certeza ela se tornará um adulto mais confiante e que desenvolva cada vez mais o seu potencial”, completou.

Para a secretária municipal do Turismo, Meline Santana, a ação de reforma do mirante será responsável por resgatar mais um atrativo turístico do município. “Nós que fazemos parte da Secretaria Municipal do Turismo, agradecemos ao prefeito pelo compromisso de resgatar mais um atrativo turístico que se encontrava em situação de abandono. Com isso, ele irá proporcionar não só ao cidadão santanense, como a todos os visitantes, um espaço digno de ser apreciado”, destacou.

