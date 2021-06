SEJUC PERMITIRÁ VISITA ÍNTIMA A PESSOAS QUE COMPLETARAM IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID

Medida visa garantir cumprimento da lei de execução penal, mas mantendo todas as medidas sanitárias deliberadas pelas entidades de saúde

O sistema prisional de Sergipe permitirá, a partir do próximo sábado, 3, a visita íntima aos internos por parte das pessoas que já completaram a imunização contra a Covid-19. As unidades prisionais permanecem na fase amarela do Plano de Contingência estabelecido pela Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc). Os protocolos de segurança também continuam mantidos e os visitantes deverão levar uma segunda máscara, além da que estiver usando na chegada à unidade prisional. A deliberação ocorreu em reunião remota realizada na última segunda-feira, 28.

A decisão de flexibilização levou em consideração que a vacinação dos internos, servidores e policiais penais já foi concluída. A deliberação também foi tomada a partir da análise do quadro atual, o qual não apresenta nenhum surto em nenhuma unidade do sistema prisional de Sergipe, além de que a maioria da população externa acima dos 50 anos já foi vacinada contra a Covid-19.

A deliberação permanece em vigor pelos próximos 15 dias a partir do próximo sábado, 3, e deverá ser reavaliada em nova reunião, onde será decidida a continuidade ou não da medida. Os protocolos de segurança contra a Covid-19 – como o uso de máscaras, aferição da temperatura e disponibilização de álcool em gel – continuarão sendo adotados em todas as unidades do sistema prisional.

