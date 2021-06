SES registra 350 casos de Covid-19  e 17 óbitos nesta terça

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça, 29, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 350 casos, três óbitos nesta terça e 14 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 263.114 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.681 morreram. Até o momento, 244.013 pacientes foram curados.

As 17 mortes foram: uma mulher, 84 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 86 anos, de Simão Dias, com doença neurológica crônica; um homem, 52 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 67 anos, de Japaratuba, com hipertensão; um homem, 80 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 83 anos, de Poço Verde, com hipertensão; uma mulher, 36 anos, de Riachuelo, com hepatopatia crônica; um homem, 70 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 65 anos, de Malhada dos Bois, com doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 43 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 47 anos, de Aracaju, com diabetes e obesidade; uma mulher, 35 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 64 anos, de Itabaiana, com obesidade e diabetes; um homem, 49 anos, de Ribeirópolis, sem comorbidade; uma mulher, 70 anos, de Salgado, com acidente vascular encefálico e insuficiência renal aguda; um homem, 69 anos, de Itabaianinha, sem comorbidade; uma mulher, 60 anos, de Campo do Brito, com diabetes.

Foram realizados 540.420 exames e 277.306 foram negativados. Estão internados 535 pacientes, sendo que no serviço público são 198 em leitos de UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 140 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 339. Já nos leitos do serviço privado estão internados 107 pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e 89 em leitos clínicos, totalizando 196. São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultados 702 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 791.752 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 766.016. Referente à segunda dose, foram distribuídas 270.843, sendo aplicadas 236.511 doses. Além disso, do total de 16.300 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 9.222.