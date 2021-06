ZEZINHO GUIMARÃES RECLAMA DA FALTA DE CONCLUSÃO DE DUPLICAÇÃO DA BR-201

Por Stephanie Macêdo

Na Sessão Extraordinária Mista desta quarta-feira (30) o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) reclamou da falta de conclusão de obras de duplicação na BR-101, por parte do Governo Federal. Segundo o parlamentar, a Rodovia Federal é essencial para a economia do Estado de Sergipe.

Segundo ainda declarou o deputado Zezinho Guimarães, as obras da BR-101 continuam sem conclusão apesar de o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ter prometido concluir duplicação do trecho sergipano em 2020.

“Essa obra é vital como o sangue que corre nas nossas veias. Há 26 anos a situação está igual. Continuamos sofrendo, perdendo vidas e a economia do Estado afundando. Perdemos mais de 10 anos de desenvolvimento. A bancada federal de Sergipe deve se voltar para essa reivindicação ao Governo Federal. A BR-101, parte Norte, está em frangalhos. Nós precisamos fazer uma ação, principalmente a bancada federal por Sergipe, os deputados federais e os senadores Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e Maria do Carmo. Não adianta falar em Turismo com ela assim, a rodovia está em frangalhos. E isso é entrave, é custo para a economia de Sergipe. O povo de Sergipe, além de merecer respeito, não aguenta mais. A Economia de Sergipe passa pela 235 e pela BR-101, essa afirmação está nos estudos da Fundação Dom Cabral “, declarou Zezinho.