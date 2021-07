Aracaju encerra o mês com mais de 265 mil aracajuanos vacinados contra covid-19

A Prefeitura de Aracaju encerra o mês de junho com a marca de 265.811 pessoas vacinadas contra a contra a covid-19, o que representa 39,97% da população da capital sergipana. No balanço do dia, foram vacinadas 116 gestantes, 24 puérperas e 815 pessoas receberam a segunda dose. Também nessa quarta-feira, 30, foi anunciada a retomada do calendário de vacinação com a primeira dose, para a população em geral com idade de 37 anos ou mais.

Para ofertar mais conforto e um atendimento direcionado, o Auditório Antônio Vieira Neto, localizado no bairro Siqueira Campos, vem sendo um ponto exclusivo de vacinação de gestantes e puérperas. E entre as futuras mamães vacinadas estava Valeria Oliveira Santos, 32 anos, que está com 31 semanas à espera de Alice.

“O atendimento foi ótimo e estou me sentindo maravilhosa, porque era o que mais estava esperando. Nessa pandemia, sei que devemos continuar nos cuidando, mas a vacina nos deixa mais seguros”, declarou.

Já a aplicação da segunda dose (antecipada para as doses que estão agendadas até o dia 3 de julho), está sendo administrada em unidades básicas e também no drive-thru, montado no Parque da Sementeira. E foi lá que o senhor José Augusto Azevedo, 78 anos, foi vacinado.

“Completei essa segunda dose hoje e acho muito importante que todos façam isso, porque é essa vacina que vai nos livrar do mal. E também a gente precisa procurar fazer o certo, principalmente usar a máscara. Que Deus abençoe a todos que trabalham com a vacinação”, pediu o aposentado.

Novo calendário

Com o anúncio da retomada do serviço de vacinação com a primeira dose, a Secretaria Municipal da Saúde vacinará a partir desta quinta-feira, dia 1º, de maneira escalonada, a população em geral com idade de 37 anos ou mais.

Também seguem incluídas na vacinação as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave com BPC (18 anos ou mais) e sem BPC (37 anos ou mais), além das categorias profissionais de trabalhadores da Educação, do Transporte Coletivo Urbano e das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento (esses trabalhadores obrigatoriamente precisam se cadastrar no site da Prefeitura para gerar o código a ser apresentado no dia da vacinação).

Outra novidade na vacinação contra a covid-19 na capital é a ampliação do serviço com um novo drive-thru, montado no pátio da sede do 28º Batalhão de Caçadores (28ºBC), localizado no bairro 18 do Forte. Esse novo ponto de vacinação será destinado para a aplicação da primeira dose.

Já o drive localizado no Parque da Sementeira continuará aplicando a primeira e a segunda doses, por acessos separados. Seja para o Parque da Sementeira ou o ponto do 28º BC é necessário se cadastrar no site VacinAju e apresentar o código de validação. Ambos funcionarão das 8h às 17h.

Outros locais de vacinação

A primeira dose está disponível na UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Colégio CCPA (Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio); Estação Cidadania (Bugio); UNIT Farolândia (Augusto Franco); CEPJSS (Av. Rio de Janeiro); e Faculdade Pio Décimo (Av.Tancredo Neves). Funcionando das 8h às 16h.

Já a segunda dose será disponibiliza, também das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Oswaldo de Souza (Getulio Vargas); Manoel de Souza Pereira (Jabotiana); Augusto Franco (Farolândia); Roberto Paixão (17 de Março); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Marx de Carvalho (Ponto Novo).

Foto André Moreira