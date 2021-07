Banco do Nordeste supera R$ 20 bilhões em investimentos no primeiro semestre

Entre as fontes de recursos, o volume contempla mais da metade da programação orçamentária

do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2021

– O primeiro semestre do ano configurou um período recorde em investimentos para o Banco do Nordeste, que registrou R$ 20,3 bilhões aplicados na economia regional. Os números correspondem a créditos que beneficiam empreendedores e empreendimentos de todos os portes situados na área de atuação do Banco e superam em 11,3% aqueles relativos ao mesmo período do ano passado, quando o BNB contratou R$ 18,2 bilhões.

O Banco do Nordeste é operador exclusivo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e soma R$ 12,5 bilhões do funding aplicados de janeiro a junho deste ano, em mais de 320 mil operações. Já as contratações com micro e pequenas empresas registraram R$ 1,7 bilhão, valor correspondente a 10,9 mil operações.

“Atuamos conscientes do nosso papel de fomento à economia regional e os números traduzem o empenho do Banco na sua missão, de oferecer o crédito e se doar de maneira íntegra e integral ao desenvolvimento da nossa região”, afirma o presidente do Banco, Romildo Carneiro Rolim.

Microcrédito

Com o Crediamigo e o Agroamigo, seus programas de microfinança urbana e rural, o Banco do Nordeste investiu mais de R$ 8 bilhões de janeiro a junho de 2021. Somente com o Crediamigo, contratou R$ 6,4 bilhões, o que traduz incremento de R$ 30,06% em relação ao mesmo período de 2020. Foram 2,2 milhões de operações com microempreendedores urbanos apenas no semestre. Nesse período, ganharam destaque as implantações da assinatura digital de contratos e da função Pix para pagamento, transferência e recebimento no APP Crediamigo, além do lançamento do Crediamigo Delas, produto destinado a financiar investimento e capital de giro para mulheres empreendedoras que atuam nos setores formal e informal da economia.

Já no campo, com o Agroamigo, o BNB soma R$ 1,6 bilhão investido em 299,8 mil operações, 28,5% a mais em termos de valores em relação a 2020. Os números traduzem benefícios em crédito a agricultores familiares que possuem Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a DAP, ativa. No período, o destaque foi o lançamento do AgroamigoNet, estratégia de financiamento de kits de conectividade rural, visando impulsionar a inclusão digital dos agricultores familiares, e o WhatsApp Agroamigo (85 – 9 9965-0300), solução que padroniza e qualifica o atendimento remoto aos produtores.

Sergipe

Com recursos do FNE, o Banco do Nordeste aplicou em Sergipe, neste primeiro semestre do ano, R$ 544,4 milhões, em um total de 13,9 mil operações. Em relação à microfinança urbana, com o Crediamigo, o Estado somou R$ 246,7 milhões aplicados no período, em mais de 103 mil transações. Com o Agroamigo, foram aproximadamente 11 mil operações para R$ 61,1 milhões em investimentos.

