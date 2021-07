Blitz Da Solidariedade Organizada Pela Cptran E Inec Doa Mais 22 Toneladas de alimentos

A Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Policiamento de Trânsito – CPTRAN, recebeu nesta na última segunda-feira, dia 28, mais uma vez, do INEC – INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA, 22 toneladas de gêneros alimentícios, em cestas básicas, para serem doadas para instituições de Sergipe.

Dentre as instituições agraciadas estão: o Bethesda Casa de Misericórdia, que cuida de dependentes químicos, inclusive dependentes de álcool, sediada no município de Itaporanga D’Ájuda, no Povoado Araticum, que recebeu 40 cestas básicas; e o Centro Espírita Paz e Luz, que faz um trabalho com adolescentes, idosos e com famílias carentes no município de Riachão do Dantas

O Subtenente Alexinaldo Santos Borges que é o presidente da instituição Bethesda, destacou a importância destas doações neste momento difícil da pandemia, onde os recursos são poucos e os gastos são muitos, principalmente porque a instituição cuida de pessoas carentes, dependentes químicos. “Mais uma vez agradecemos a CPTRAN e ao INEC pelas doações das cestas básicas que são importantes para que as entidades agraciadas possam continuar atendendo seus assistidos e o trabalho possa continuar sendo feito e até mesmo ampliado. Que Deus cubra a todos de bênçãos. Também esteve presente recebendo as doações, juntamente com o Subtenente Alexinaldo, o procurador do Bethesda, o advogado Márlio Damasceno.

O Dr. Manoel Costa Neto, Juiz de Direito e voluntário do Centro Espírita Paz e Luz, também fez questão de agradecer a CPTRAN e ao INEC pelas doações de 30 cestas básicas. “Vem em boa hora estas doações, pois neste momento de pandemia, onde vários pais e mães de família perderam seus empregos, estes alimentos servirão em muito para amenizar a situação da população carente assistida pela instituição, na Serra dos Palmares, no município de Riachão do Dantas”.

O blog Espaço Militar parabeniza a CPTRAN e o INEC pela blitz da solidariedade, bem como, a todos os policiais militares da unidade engajados nesta corrente do bem.

Matéria e fotos do blog Espaço Militar