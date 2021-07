DEPCA CUMPRE 55 MANDADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 EM SERGIPE

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) encerrou o primeiro semestre de 2021 com 55 mandados cumpridos contra adolescentes em conflito com a lei. As ações são decorrentes da prática de atos infracionais semelhantes a crimes ocorridos no município de Aracaju.

De acordo com os dados da Depca, os 55 mandados cumpridos se subdividem em 25 mandados de internação provisória, nove mandados de internação definitiva, 12 mandados de semi-internação e nove mandados de busca e apreensão. Em 2020, foram cumpridos ao longo do ano o total de 204 mandados expedidos.

“Estamos empenhados em manter os números atingidos no ano passado, no que se refere à atividade cartorária, assim como as atividades investigativa e de cumprimentos de mandados”, pontuou Valter Simas, titular da Depca. De acordo com ele, as cotas judiciais e promotoriais recebidas no primeiro semestre foram todas cumpridas, não havendo deficit ou atraso no cumprimento dos mandados.

Dessa forma, a delegacia possui em trâmite apenas procedimentos instaurados no ano de 2021, não havendo materiais referentes a anos anteriores pendentes de conclusão.

SSP