DUAS MULHERES SÃO PRESAS SUSPEITAS DE COMERCIALIZAR DROGAS NO PARQUE DOS FARÓIS

Uma ação conjunta que contou com a participação do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e a Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães) resultou na prisão de duas mulheres suspeitas de comercializar drogas em uma residência no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, nessa quarta-feira (30).

A ocorrência teve início quando policiais do BPRp foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Seguranca Pública (Ciosp), para verificar uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua 70, no Parque dos Faróis.

No local, os militares perceberam uma intensa movimentação de pessoas e resolveram abordar duas mulheres que estavam em atitude suspeita. Elas se apresentaram como proprietárias da casa e foram flagradas com 16 papelotes de maconha.

Diante da suspeita, os policiais da Radiopatrulha decidiram realizar uma averiguação minuciosa no imóvel e solicitaram o apoio da Cipcães. Com ajuda dos cães farejadores, os policiais militares localizaram mais entorpecentes, totalizando aproximadamente 200 gramas de maconha, 80 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e um caderno com anotações referente ao tráfico.

O material ilícito foi apreendido e as duas mulheres suspeitas de tráfico de drogas encaminhadas para a Central de Flagrantes.

