Mitidieri sugere que escolha do candidato a governador pela base tem que ser agora

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) defendeu, nesta quinta-feira (01), em entrevista no sertão, que a escolha do candidato da base aliada ao Governo do Estado “tem que ser agora, para que seja de conhecimento do eleitorado e que o pré-candidato escolhido possa iniciar um trabalho junto à sociedade e possa ampliar conversa para expor seus projetos.

– Quanto antes a base aliada escolher o nome para candidato a governador nas eleições de 2022, melhor para se fazer uma movimento junto às lideranças e conseguir apoio do eleitorado, disse Fábio, que é um dos nomes cotados para disputar a sucessão de Belivaldo Chagas.

Fábio Mitidieri disse ainda que sua parceria com o ex-deputado André Moura (PSC), como candidato ao Senado será “muito bom para Sergipe”, diante do que fizera André quando deputado federal, que liberou recursos importantes para o Estado. Na realidade, Fábio e André têm circulado por todas as regiões e sempre em reunião com lideranças do interior, o que fortalece a chapa.

O deputado Fábio Mitidieri também disse que a “Onda Lula” é positiva neste momento e lembra que votou por duas vezes no ex-presidente, sem qualquer objeção.

Falou do momento difícil da Pandemia e se mostrou preocupado o pós-pandemia, principalmente no que se refere à recuperação da economia, gravemente atingida pela Covid-19 e que precisa de reforço para que consiga voltar à normalidade, inclusive na questão emprego, que é trata de um problema social da maior gravidade. (Por Diógenes Brayner)