Fapitec lança edital para seleção de componentes para Câmaras de Assessoramento Técnico

Candidatos selecionados se dividirão em oito Câmaras nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), tendo direito a suporte financeiro.

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), lança nesta quinta-feira, 01, edital com o objetivo de selecionar representantes para compor as Câmaras de Assessoramento Técnico (CATs) da entidade. Os candidatos selecionados se dividirão em oito Câmaras nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), tendo direito a suporte financeiro.

A finalidade das Câmaras será apoiar a Fundação em assuntos inerentes ao Sistema de CT&I do Estado, tendo um caráter consultivo. Elas serão distribuídas de acordo com as seguintes áreas de conhecimento e inovação: Ciências Exatas e da Terra (CCET), Ciências Biológicas (CCB), Engenharias e Computação (CEC), Ciências da Saúde (CCS), Ciências Agrárias (CCA), Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes (CCH) e Extensão, Tecnologia e Inovação (CETI). Cada uma das Câmaras será formada por seis assessores, sendo três membros titulares e três suplentes.

De acordo com a coordenadora Executiva de Apoio e Desenvolvimento de Programas (Proaf/Fapitec), Flávia Angélica Santos, o edital visa selecionar pesquisadores com relevante conhecimento e atuação destacada na comunidade científica e tecnológica do Estado. Ou seja, a seleção busca profissionais que possam contribuir diante das demandas que surgem durante a execução dos projetos de pesquisa apoiados pela Fundação.

“A Fundação apoia pesquisas e, para isso, precisamos de um corpo técnico de pesquisadores para atuar de maneira consultiva. Ou seja, que possa avaliar qualquer dúvida que venha a surgir. Os componentes das Câmaras também devem ajudar na elaboração de editais e participar de reuniões mensais. Este edital vem com a novidade da remuneração, como forma de chamar a atenção dos pesquisadores e trazer suporte à sua atuação”, afirma.

As atividades das Câmaras de Assessoramento incluem a avaliação e o acompanhamento de projetos, incluindo posicionamentos relacionados ao mérito técnico-científico. Essas ações se darão no âmbito dos processos relacionados aos programas de estímulo à pesquisa científica e tecnológica, de qualificação de recursos humanos, inovação e difusão do conhecimento científico da Fundação.

Propostas

O edital dispõe de aporte financeiro geral no valor de R$ 48 mil reais, destinados ao custeio de atividades de pesquisa. O valor é oriundo do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), sob gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Os interessados devem enviar suas propostas de forma individual e por meio eletrônico, através do gerenciador eletrônico de documentos e processos (E-DOC). Os critérios de elegibilidade, bem como os requisitos do projeto, encontram-se na versão completa do edital, disponível em: https://fapitec.se.gov.br/editais-abertos/.