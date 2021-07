HOMEM MORRE APÓS TROCA DE TIROS COM POLICIAIS NO SANTA MARIA, EM ARACAJU

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) identificaram suspeitos que estavam em posse de duas armas de fogo no bairro Santa Maria, em Aracaju. A ação policial, que ocorreu nessa quarta-feira (30), resultou na prisão de cinco deles. Um outro suspeito entrou em confronto com as equipes policiais. A ação também resultou na apreensão de um revólver calibre 32 e de outro armamento, calibre 22.

Militares do BPRp realizavam rondas pela zona sul da capital sergipana, com o intuito de reforçar o policiamento preventivo e ostensivo nas ruas do Bairro Santa Maria, quando, em deslocamento pela Rua A, sete pessoas em atitude suspeita foram avistadas e, ao notarem a presença policial, atiraram contra os policiais.

Durante o confronto, um dos suspeitos, posteriormente identificado como Fábio da Silva, 24 anos, foi alvejado, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com Fábio da Silva foi apreendido um revólver calibre .32. Um outro suspeito, identificado como Luís Kleberton Rodrigues Santos, 18 anos, que estava em poder um revólver calibre .22, se entregou e recebeu voz de prisão.

Os militares do BPRp solicitaram apoio e outras viaturas da unidade, como também do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Força Tática e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) foram até o local auxiliar nas buscas pelos demais suspeitos.

Com o reforço nas buscas, mais quatro suspeitos, identificados como Clautenes do Nascimento Santos, Wallace Domingos dos Santos, Leonardo do Nascimento Silva e José Raimundo Feitosa foram presos. O caso foi conduzido e apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) onde todas as demais medidas legais e administrativas foram adotadas.

Informações e foto SSP