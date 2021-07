Jairo de Glória faz apelo pela recuperação das rodovias no Sertão

O deputado estadual Jairo de Glória (PRB) participou da Sessão Extraordinária Remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (30), para fazer um apelo pela recuperação das rodovias estaduais na região do Sertão sergipano.

Jairo registrou a importância da rodovia que liga Nossa Senhora da Glória a Gararu, que tem mais de 40 km. “Nós temos consciência do esforço do governo para equacionar as finanças do Estado nos últimos três anos, tanto que colocou os salários dos servidores públicos em dia”.

“Estive ao lado do presidente Luciano Bispo na Sedurbs para acompanhar o andamento das obras das rodovias do Sertão, em especial a que liga Nossa Senhora da Glória a Porto da Folha, com 60% concluída e que houve uma paralisação por conta das chuvas, mas recebemos as garantias do governo, como também da rodovia que liga Porto da Folha a Gararu, que será iniciada a recuperação. Nós cobramos, mas temos que elogiar e reconhecer também”.

Por fim, Jairo apelou que seja incluído no projeto Pró-Rodovias 2 a inclusão da recuperação da rodovia que liga Nossa Senhora da Glória a Carira porque vai beneficiar muito aos produtores de grãos do Estado. “É uma rodovia importante para quem produz milho e esses recursos serão fundamentais para a realização dessa obra”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte