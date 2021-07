Luciano Bispo e Janier Mota põem nomes à disposição para indicação de vice na chapa escolhida pela base aliada

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), é um nome citado, dentro do bloco do Governo, para disputar ser o candidato a vice-governador na chapa majoritária ao Governo do Estado. Luciano já colocou seu nome à disposição e tem conversado com lideranças da base aliada para isso, mas tem absoluta consciência de que escolha dos nomes para vice, depende das discussões para definição de candidatos a governador e ao Senado

A maioria do bloco deseja a candidatura de Luciano Bispo para vice-governador, pelo trabalho que realizou durante o período em que exerce a Presidência da Assembleia, pelo trabalho coerente com os seus princípios político-partidário, mas respeitando direitos de parlamentares da oposição, dentro da consciência que no legislativo todos são iguais, têm os mesmos direitos e posições, para que possam exercer os seus mandatos com dignidade e dentro do que determina a legislação.

Na Assembleia Legislativa, como disse um dos parlamentares, Luciano Bispo conta com apoio de todos os deputados, exceto o da deputada Kitti Lima, Georgeo Passos, Samuel Carvalho e do professor Iran Barbosa (PT), que defendem outros nomes e integram partidos políticos que estão na oposição do Governo e desejam a formação de uma outra chapa, mesmo que não tenham nada de pessoal contra Luciano Bispo e receba o mesmo tratamento dos aliados.

Outra candidata – Quem também deseja uma indicação para vice-governadora na chapa da base aliada, é a deputada estadual Janier Mota (PL) que no momento está afastada em razão de uma cirurgia de emergência a que se submeteu na quarta-feira (23), sem que a sua assessoria comunicasse o hospital em que se encontra e nem o órgão afetado.

Segundo informação que circula entre aliados da deputado Janier, ela voltou a se internar no Sírio Libanês, como fez para tratamento da Covid, e o procedimento cirúrgico seria estético, o que a parlamentar evitou a sua divulgação aos seus leitores e à própria sociedade, curiosa por informações que se referem ao estado de saúde de pessoas influentes na estrutura do Estado. Há quem informe que a cirurgia seria para retirar cálculos renas.

Nesta quinta-feira, um deputado informou que a deputado vem realizando reuniões com lideranças política em todo o Estado, independente de partidos, para expor o seu trabalho e colocar seu nome como candidata à vice-governadora, mesmo também sendo informada de que a escolha depende dos acordos entre partidos que indicam o candidato ao Governo. (Diógenes Brayner)