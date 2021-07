Micro e pequenas indústrias  de Sergipe são beneficiadas com prorrogação de isenção

Com objetivo de estimular a geração de empregos nas indústrias sergipanas enquadradas no Simples Nacional, o prazo do benefício tributário se estende até o final do ano

Em mais uma medida que integra o Programa Avança Sergipe, o Governo do Estado prorrogou por mais seis meses o prazo de isenção da complementação de alíquota nas compras interestaduais de matéria-prima pela indústria têxtil de Sergipe.

Com a prorrogação, o prazo do benefício tributário se estende até o final do ano (31 de dezembro de 2021), objetivando estimular a geração de empregos de indústrias sergipanas enquadradas no Simples Nacional.

São aproximadamente 310 micros e pequenas indústrias do interior do estado a serem beneficiadas com a iniciativa. “Diante do impacto econômico da pandemia, procuramos maneiras de amenizar a situação com foco na geração e garantia de emprego para o trabalhador sergipano. A indústrias têxteis é responsável pela geração de milhares de empregos, principalmente no interior do estado. Esse apoio do nosso governo ajuda, também, a movimentar a economia, fortalecer a atividade industrial e o comércio, especialmente, nos municípios do Sul e Centro Sul sergipanos, que têm uma forte tradição da indústria têxtil”, explicou o governador Belivaldo Chagas.