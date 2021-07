POLÍCIA CIVIL DE LAGARTO PRENDE SUSPEITO DE FURTAR OVINOS E CAVALOS

Na manhã de hoje (1º), em ação da Delegacia Regional de Lagarto, foi dado cumprimento a um mandado de prisão contra Jiobal Alves dos Anjos, conhecido como “Jió”, suspeito de praticar furtos de ovinos e cavalos nas cidades de Lagarto, Riachão do Dantas e municípios circunvizinhos.

Durante as apurações, foi constatada a subtração de, pelo menos, 14 ovinos, da raça dorper, e dois equinos, sendo um cavalo de trabalho e um pônei fêmea de estimação, da filha do proprietário da fazenda, em um intervalo de menos de 15 dias, na cidade de Lagarto.

Ainda no curso das investigações, constatou-se a existência de diversos outros crimes praticados na região com o mesmo modus operandi, relacionados a furtos de animais. Alguns destes delitos evoluíram a roubos, com a utilização de armas de fogo e possível envolvimento de outros indivíduos também armados.

No inquérito em que houve a representação pela prisão preventiva do investigado, Jió foi indiciado pelo crime de furto qualificado, sendo constatado que, antes mesmo da subtração dos animais, estes já haviam sido oferecidos à venda pelo autor dos furtos, que encaminhou fotos e vídeos enquanto o rebanho ainda se encontrava na fazenda do legítimo proprietário.

O suspeito, preso preventivamente, já responde a processos criminais nas Comarcas de Lagarto e Riachão do Dantas, bem como já foi investigado por outro crime de abigeato na cidade de Tobias Barreto. A sua prisão foi comunicada ao Poder Judiciário e os processos terão o seu regular prosseguimento.

Fonte e foto SSP