POLÍCIA CIVIL PRENDE EM SOCORRO HOMEM QUE ESTAVA FORAGIDO DESDE 2018

Nesta quinta-feira (1º), durante operação, policiais da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram um mandando de prisão contra Hosnique Pereira dos Santos, conhecido como “Nik”, no conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro.

Após a detenção, “Nik” confessou o crime, relatando que, após uma discussão, ele, juntamente com com uma tia e um primo, agrediu fisicamente uma pessoa e, posteriormente, desferiu golpes de faca, ocasionando o óbito da vítima. Os outros envolvidos no crime foram presos anteriormente e “Nik” encontrava-se foragido no Estado do Rio de Janeiro, desde 2018, quando fora expedido o mandado de prisão preventiva.

Após investigações dos policiais, descobriu-se o paradeiro do suspeito, o qual passou a ser monitorado pela equipe policial, até o seu retorno para o município de Nossa Senhora do Socorro, momento em que fora efetuada a prisão.

Além da prisão citada, também houve a tentativa de cumprir outros três mandados, mas, em todos os casos, os procurados não foram encontrados nos endereços que constavam nos documentos. As equipes continuam realizando diligências na tentativa do cumprimento dos mandados pendentes.

Fonte e foto assessoria