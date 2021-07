Por Todas as Mesas” da Solar Coca-Cola doa mais de 15 mil litros de água e sucos para instituições

72 instituições em Aracaju e Itabaiana foram beneficiadas

Com objetivo de apoiar a campanha Brasil Sem Fome, a Solar Coca-Cola participa da iniciativa “Por Todas as Mesas”, que visa alcançar a doação de 2,5 milhões de kits de refeição com bebidas para a Rede Ação da Cidadania. Em Sergipe, a companhia somou a doação de mais de 15 mil litros de água e suco no sabor laranja, destinados para 72 instituições nas cidades de Aracaju e Itabaiana.

Para alcançar o objetivo, a Coca-Cola Brasil vai doar R$ 0,50 centavos a cada pedido que contenha produtos de seu portfólio feito nas plataformas delivery – iFood, Rappi, Uber Eats, Aiqfome e Wabi. Além disso, a marca Coca-Cola disponibilizará R$ 1 milhão de reais em vouchers de R$ 5 para pedidos realizados em pequenos restaurantes cadastrados no iFood que estejam participando da campanha.

O “Por Todas as Mesas” faz parte de um novo conjunto de ações diretas de combate à fome iniciado pelo Sistema Coca-Cola Brasil, num total de R$9,5 mi de reais. As iniciativas dão continuidade ao plano de mitigação da Covid-19 que começou no ano passado, quando a empresa empregou R$ 45 milhões de reais no auxílio ao sistema de saúde, amplificando as medidas de segurança e apoio a comunidades vulneráveis.

As refeições e bebidas estão sendo distribuídas pela ONG Ação da Cidadania, por meio da campanha Brasil Sem Fome. A instituição conta com uma rede de mais de 2 mil entidades parceiras espalhadas por 26 estados e Distrito Federal. Além do Brasil, a iniciativa também se estende a outros países da América Latina, como Argentina e Chile.

Sobre a Solar Coca-Cola

Listando entre os 20 maiores fabricantes mundiais e ocupando a segunda posição como maior fabricante do sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta com mais de 11 mil colaboradores e possui 9 fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território, a companhia é responsável pela produção e distribuição de mais de 150 produtos da Coca-Cola.

