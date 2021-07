Prefeitura mantém equipes em alerta e segue monitorando ocorrência de chuvas

O mês de julho teve início com uma manhã chuvosa nesta quinta-feira, 1º, na capital sergipana. Com um acumulado de 35 milímetros nas últimas oito horas, a Prefeitura de Aracaju mantém as equipes em alerta e continua monitorando a situação na cidade. Até o momento, duas ocorrências foram registradas e a previsão é que as chuvas continuem até amanhã.

Nesta quarta-feira (30), a Defesa Civil de Aracaju, órgão ligado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), havia emitido um alerta de chuvas moderadas para as próximas 72h. Segundo o coordenador do órgão, Major Sílvio Prado, a situação ainda é de normalidade. “Já percorremos as áreas de risco, as áreas de alagamento e de deslizamento de terra, sem maiores preocupações até o momento”, pontua.

O serviço emergencial 199 registrou duas ocorrências, nos bairros Santa Maria e Farolândia. Nesses locais, os moradores foram orientados e não houve a necessidade de interdição. “Nós notificamos para que fosse recuperado o telhado de uma residência e no outro caso para que fosse feito um laudo de manutenção predial em um condomínio”, explica o coordenador da Defesa Civil.

O trabalho preventivo de limpeza de canais, desobstrução de bocas de lobo e manutenção geral da rede de drenagem é realizado constantemente pelas equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e Obras e Urbanização (Emurb). Além disso, em dias chuvosos, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) orienta o fluxo de veículos nos locais de maior concentração de trânsito, bem como, de condutores e pedestres.

Alerta SMS

Em caso de emergências, os cidadãos podem acionar a Defesa Civil através do 199. Além disso, é possível se cadastrar no serviço de alerta por SMS 40199, que envia informações sobre o indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. Ao enviar a mensagem, o solicitante receberá a confirmação de cadastro e estará com o celular habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza à população um sistema de monitoramento que proporciona visão, em tempo real, das condições climáticas nas diversas regiões da cidade através do ClimAju.

Fonte e foto assessoria