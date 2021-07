Ricardo Roriz atinge 88,9% de aprovação em Santana do São Francisco  

Uma pesquisa do Instituto Padrão divulgada nesta quinta-feira, 1º de julho, revelou que o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz (PSD), tem hoje a melhor avaliação entre os gestores do interior de Sergipe, com 88,9%, somando entrevistados na Zona Rural e na Sede do município. Analisando somente a sede do município, o dado é ainda mais positivo: 93,5% das pessoas aprova a forma como Roriz vem gerindo a administração.

A pesquisa foi responsável por entrevistar 485 santanenses, com índice de confiabilidade em 95%, durante o dia 29 de junho, quando as equipes estiveram em campo nos povoados Saúde, Brejo da Conceição, Cohab e na cidade.

Entre outros dados apontados no estudo, encontra-se a avaliação por parte de 89,7% dos santanenses de que a situação do município melhorou após o retorno de Ricardo Roriz ao cargo de prefeito.

Também se destaca o fato de que 69,8% dos entrevistados avaliam a situação dos postos de saúde como ótima e boa. O feedback prova a boa gestão do prefeito perante à Saúde Pública neste momento de pandemia da Covid-19, com melhorias no atendimento à população via postos de saúde.

Desde o início do mandato, Roriz tem enfrentado diversos problemas, principalmente financeiros, com uma dívida herdada do gestor anterior que chega a pouco mais de R$ 6 milhões. Para driblar as dificuldades, o prefeito tem atuado com punhos de ferro durante os setes meses de gestão, mas sem deixar de assinar ordens de serviço e de inaugurar novos equipamentos públicos.

Com 7.038 habitantes, o município também vem se destacando frente à vacinação contra a Covid-19. Recentemente, Santana atingiu índices exemplares, com uma taxa de 100% de vacinação com as primeiras doses e 99,6% com as segundas doses recebidas via Governo de Sergipe.

