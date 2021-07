Rodrigo Valadares comemora desafogamento de leitos de UTI em Sergipe

Segundo dados do Observatório, divulgados no boletim ‘Covid-19: Sergipe e Território Nacional’, o Estado tem apresentado declinação em casos da doença pandêmica, além de uma previsão de maior diminuição nos próximos dias. Resultado desses dados é o desafogamento de leitos de UTI em Sergipe, que teve suas filas zeradas no último sábado, 26.

O deputado estadual que já vinha se preocupando com a superlotação e chegou a solicitar a ampliação das unidades de terapia intensiva, Rodrigo Valadares, comemorou a grande novidade e declarou estar aliviado. “A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública reduziram a 89,5%, zerando as filas e dando mais segurança à saúde dos sergipanos e isso me deixa bastante aliviado. Espero que, até o próximo mês, esse número reduza ainda mais, para que aos poucos possamos nos livrarmos dessa fase difícil”, declarou.

Na última quarta-feira, 30, o parlamentar compartilhou um vídeo de profissionais que atuam no combate ao coronavírus comemorando o fechamento de uma unidade de UTI em Aracaju, capital sergipana. Para ele, a expectativa é de ver mais cenas como essa em todo lugar do Estado. “Que cena linda! Tenho certeza que veremos mais e mais cenas como essa. Vamos vencer essa batalha”, disse, esperançoso.

Por Assessoria de Imprensa