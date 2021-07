Ser Educacional é destaque em prêmio internacional Blackboard Catalyst Award 

Pelo terceiro ano consecutivo, Grupo foi um dos vencedores do Blackboard Catalyst Award

O grupo Ser Educacional, pelo terceiro ano consecutivo, é um dos vencedores do Blackboard Catalyst Award. A empresa, mantenedora das marcas UNINASSAU, UNIVERITAS, UNG, UNAMA, UNINABUCO, UNINORTE, UNIFACIMED, UNESC e UNIJUAZEIRO se destacou novamente no prêmio, desta vez, pelo trabalho de conexão entre as suas Instituições de Ensino Superior e as comunidades onde estão inseridas.

Nos últimos dois anos, o Ser Educacional têm sido destaque no prêmio. Em 2019, o Grupo foi premiado pela sua capacidade de desenvolver métodos criativos que ajudaram na retenção de alunos. Já em 2020, o reconhecimento veio devido ao uso de tecnologias móveis para impactar positivamente e melhorar a experiência educacional dos alunos.

Agora, a premiação se deu na categoria “Community Engagement”, que reconhece as Instituições que estão melhorando o desempenho dos alunos, promovendo uma conexão entre a universidade, professores, alunos e comunidade. O projeto inscrito na premiação foi o Mães Produtivas, que concede bolsas de estudos para mães de crianças com doenças raras e microcefalia.

“O Ser Educacional tem como propósito levar a educação superior para todos e compreendemos as dificuldades encontradas por diversas mães de crianças com doenças raras. Por meio deste projeto, nós as incentivamos a continuar ou começar os seus estudos, tudo de forma on-line e gratuita”, explica o diretor de EAD do Ser Educacional, Enzo Moreira.

“O Mães Produtivas é um dos projetos de Responsabilidade Social mais importantes do grupo Ser Educacional. Com ele, nos comprometemos com essas mães de bebês com doenças raras, possibilitando o acesso ao ensino superior e incentivando que elas não esqueçam do seu lado profissional”, destaca o diretor de Responsabilidade Social do Grupo, Sergio Murilo.

Desde o lançamento do prêmio, em 2005, o Ser Educacional foi a única empresa brasileira a vencer o prêmio. Agora, o Grupo coleciona três reconhecimentos por parte Blackboard Catalyst Award.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães