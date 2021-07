Shoppings de Aracaju realizam lives commerce com saldão de outono inverno

Transmissões ao vivo acontecem no dia 1º e 2 de julho nas redes sociais dos shoppings Jardins e RioMar, respectivamente

Para celebrar a virada da estação, os empreendimentos administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju (SE) promovem o Saldão – Outono Inverno 2021. A partir da próxima quinta-feira, 1º de julho, os shoppings Jardins e RioMar estarão ofertando descontos de até 70% e benefícios exclusivos aos consumidores.

Brindando o início da temporada de promoções, os centros de compras realizam lives shopping nos dias 1º e 2 de julho. A primeira transmissão ao vivo acontecerá pelo perfil @ShoppingJardins do Instagram, na quinta-feira, às 19h30, e será apresentada pelo jornalistas Jaquelline Cruz e Menilson Filho.

Já na sexta-feira, 2 de julho, será a vez do RioMar Aracaju agraciar o público com a live do Saldão 2021. A transmissão acontecerá às 19 horas, pelo canal Riomar Aracaju do YouTube e será conduzida pelos influenciadores Agamenon Filho (@agamenonfilho) e Jéssica Queiroz (@porjessicaqueiroz).

Essa nova modalidade de venda começou a ganhar força em todo o mundo em 2020, com forte tendência de crescimento neste ano. Enquanto confere informações sobre os produtos em tempo real, o público pode se conectar às plataformas digitais dos shoppings e adquirir os itens desejados na hora.

Sempre em busca de praticidade e conforto, os consumidores têm aderido, cada vez mais, a esta forma de compra. Segundo a pesquisa Emerging trends: The forces shaping the future today, realizada em setembro de 2020 pela Ipsos para Facebook IQ, 89% deles pretendiam aproveitar as lives shopping para efetuar compras neste ano, sendo que 27% dos entrevistados já tinham vivido essa experiência.

Saldão – Outono Inverno 2021

No Shopping Jardins, a temporada de liquidação acontece de 1º a 4 de julho na plataforma online e, de 1º a 7 de julho, nas lojas físicas. No RioMar Aracaju, o Saldão – Outono Inverno 2021 acontece de 1º a 4 de julho, simultaneamente nas lojas físicas e na plataforma online.

Durante a ação promocional, as operações estarão ofertando descontos de até 70% e benefícios exclusivos em artigos de moda, acessórios, perfumaria, decoração, cama, mesa, banho, utilitários, eletrônicos, equipamentos e suprimentos de informática, eletrodomésticos, telefonia, dentre outros. Oportunidade para as famílias aproveitarem as condições irresistíveis para renovar o guarda-roupa, atualizar os gadgets e equipar o lar.

Acessando os aplicativos Shopping Jardins Online (Android ou iOS) ou RioMar Aracaju Online (Android ou iOS) ou os sites shoppingjardinsonline.com.br, riomararacajuonline.com.br o consumidor encontra mais de 12 mil itens dos mais variados segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

Atendimento

Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e a entrega é expressa. O tempo estimado para o delivery de refeições é de uma hora e o de produtos acontece em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100.

O consumidor também pode optar pela retirada gratuita dos pedidos nos drive-thrus, lockers ou pick-up centers instalados nos empreendimentos. Os shoppings Jardins e Riomar Aracaju estão funcionando de segunda a sábado, das 10h às 21h, e as plataformas online também operam aos domingos com o delivery de refeições.

Para acolher as famílias com segurança, os empreendimentos adotam mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade dos malls. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência nos shoppings, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços das lojas.

Da assessoria

Foto: Divulgação