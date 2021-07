TCE aprova contas anuais do Prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe emitiu parecer prévio recomendando a aprovação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Cristóvão referentes ao exercício financeiro de 2019 e de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Azevedo Santana.

“Entendo que ter as contas aprovadas é uma obrigação do gestor público, mas é uma obrigação que é ressaltada porque não é comum no Brasil de hoje. Fico muito alegre, satisfeito e também tranquilo porque é a minha vida que está em jogo, meu futuro.” Destacou Marcos Santana.

Por. Nélio Miguel Jr