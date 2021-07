VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DRIVE-THRU DO 28º BC COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA

Aracaju retoma, nesta quinta-feira (1º), a vacinação da 1ª dose e inicia aplicação para pessoas com 38 e 37 anos de forma gradativa.

Nesta etapa, além do drive-thru do Parque da Sementeira e dos pontos fixos, a população contará com a unidade itinerante instalada no 28º Batalhão de Caçadores, zona Norte da capital. Para ter acesso ao imunizante no novo drive, é necessário estar cadastrado no site “VacinAju” e já ter recebido o código autorizativo. Além dos aracajuanos destas faixas etárias, a gestão municipal dará continuidade à vacinação das grávidas e puérperas, sem comorbidades, acima de 18 anos. Atualmente, Aracaju possui 265 mil pessoas imunizadas com a primeira dose, o que equivale a 40% da população.

A aplicação das doses será realizada de forma escalonada da seguinte forma:

Quinta-feira (1º): 38 anos (nascidos de julho a dezembro de 1982)

Sexta-feira (2): 38 anos (nascidos de janeiro a junho de 1983)

Sábado (3): 37 anos (nascidos de julho de 1983 a junho de 1984)

Domingo (4): repescagem para as pessoas a partir dos 37 anos